¡Arman avionazo!

Ciudad de México





Con el Popocatépetl de fondo, Godzilla y su legión se enfrentarán por la supremacía de las superespecies, con un avión destrozado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En la nueva entrega de la franquicia, la famosa criatura nipona peleará contra su némesis de tres cabezas, King Ghidorah, así como con otros dos monstruos, Mothra y Rodan.

Según fuentes de la industria, trabajadores nacionales ya detallan la estructura de un avión estrellado que será parte de las tomas.

La Ciudad de México fue elegida como una de las locaciones porque una de las escenas requería un volcán de fondo y un enfrentamiento en una zona urbana, aseguró ayer Irene Muñoz, directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística.

Antigua, en Guatemala, iba a ser la locación en un principio, pero las autoridades mexicanas convencieron a la producción de venir al País.

“Ellos estaban haciendo todo para filmar en Guatemala y al convencerlos se hizo rápido acá. Hay una parte en la que sale un monstruo de un volcán, y hay otra que es ciudad, y se da la lucha entre dos monstruos. Antigua tenía ciudad y volcán, pero la ciudad parecía más pueblo”, comentó Muñoz.

Añadió que el Popo se recreará de manera digital, como si fuera visto desde la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, destacó en conferencia de prensa que la participación de la capital del País traerá como beneficios una derrama económica, unos dos mil empleos temporales y la exposición de la ciudad ante el mundo, como ya sucedió en 007: Spectre, la cinta de James Bond.

“Esto nos reafirma como una locación importante a nivel mundial”, manifestó Mancera.

El Centro Histórico sufrirá cortes viales y peatonales desde la noche de este sábado, aunque el rodaje se realizará del lunes 21 al miércoles 23.

PRESENTACIÓN. El productor Alex García, acompañado de Miguel Ángel Mancera.

SABOR MEXICANO

“Estamos inmensamente emocionados de filmar en su hermoso país y en esta ciudad extraordinaria”, dijo el martes en conferencia de prensa el productor Alex García. “Buscamos profundamente alrededor del mundo para encontrar el ambiente perfecto para esta importante escena en la película y encontramos todo lo que necesitábamos aquí en la Ciudad de México”.

El resto de la producción se ha realizado principalmente en Atlanta, Georgia, desde hace unos dos meses.

García destacó que la capital mexicana tiene “la imagen única y la textura” que el director Michael Dougherty buscaba, y que cuenta con “una comunidad fílmica de renombre y en apogeo, con equipos de producción de clase mundial, además claro, de algunos de los más grandes fans de Godzilla”.

“Esperamos que al traer a Godzilla a México no solo tengamos impacto económico positivo en la ciudad sino que atraigamos más la atención del mundo a la increíble belleza y los recursos en este país”, dijo.

“Godzilla: King of Monsters” de Warner Bros. se estrenará en 2019. Hasta el momento se han anunciado las actuaciones de Elizabeth Ludlow, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Ken Watanabe y Zhang Ziyi. La cinta original de la serie, la japonesa “Godzilla: King of the Monsters!” (“Godzilla, rey de los monstruos”), se estrenó en 1956 y tenía una temática nuclear, ya que una bomba atómica despertaba a Godzilla.