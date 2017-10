Arma en vehículo y porte de arma

Legisladores presentarán exhorto al Congreso de la Unión, para que se pueda autorizar que el ciudadano tenga permiso para portar una arma en su vehículo y actuar en caso de ataque de la delincuencia común.



Jesús María Moreno Ibarra, diputado local por el PAN, comentó que actualmente la ley señala que un ciudadano puede tener una arma en su casa o negocio para defender su integridad, pero con los permisos respectivos, pero ahora también se requiere que la persona pueda traer una arma en su vehículo.

“Vamos a hacer un exhorto para que en los vehículos, que son una extensión de tu propiedad, también se pueda tener una arma, pero eso no depende de nosotros, vamos hacer el exhorto al Congreso de la Unión; y lo otro es el porte de arma, que es aparte y también se va hacer un exhorto para que se pudiese en Estados donde hay problemas de inseguridad, que no se puede estar simulando, pero no es para enfrentar al crimen, simplemente para defenderse de la delincuencia común”, dijo.

En los próximos días esperan presentar los dos exhortos al Congreso de la Unión para que se pueda subir a tribuna, aunque reconocen que difícilmente va a pasar pero esperan lograr algún resultado.

“Es simplemente para protección, no se trata de armar al pueblo para enfrentar a las bandas delincuenciales, solo es para que sepan los delincuentes que si se meten a una casa, en el momento que sean vistos, los moradores pueden accionar el arma en su contra, y así le van a pensar dos veces; en Estados Unidos cualquiera puede tener una arma en su casa”, recalcó el legislador local.

LA HARÁN MÁS SIMPLE

Moreno Ibarra comentó que ley de legítima defensa ya existe desde el 2014, aunque no se le dio mucha difusión, pero se requiere hacer una modificación para hacerla más simple.

“Lo que vamos hacer ahora nosotros, es hacerla más simple para que sea más fácil de entender, exhortar también a la autoridad, a la procuraduría, para que se apeguen a esta ley que por derecho tienen los tamaulipecos, de tener una arma en su casa como en todo México, eso ya existe”, dijo.

