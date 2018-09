Arma Ulivarri López su equipo de trabajo

Ayer en rueda de prensa el Presidente Municipal electo, Carlos Ulivarri López, dio a conocer los nombramientos de algunos de los funcionarios que formarán parte de su equipo de trabajo de la administración municipal 2018-2021.

Fue en los recintos del excomité de campaña poco después de las 12:00 horas cuando el licenciado Carlos Rafael Ulivarri López, uno por uno fue dando a conocer los nombres, las posiciones y funciones que tendrán en los diferentes departamentos.

En primer lugar presentó al licenciado Javier Orozco Martínez como secretario particular, Marcela Guerrero Hurtado como asistente personal, Aristeo Torres Violante como coordinador deportivo, como directora Antonia Fernández y como subdirector Luis Antonio Cabrera, dirección de salud Diana Elizabeth Ramírez Ávila, dirección de desarrollo rural titular ingeniero Fernando Gómez Gómez y subdirector Valentín Escalón Torres.

En la dirección de sistemas y cómputo, ingeniero Arnoldo Barraza y como director José Hernández Leija, subdirector, ingeniero Miguel Angel Urrutia, y auxiliar Amed Torres, para concluir con los nombramientos en la dirección de Protección Civil y Bomberos en donde fungirá como director Herbey Herrera Sánchez y supervisor Luis Gerardo A. Domínguez.

EL LUNES DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Adelantó que el día de hoy, mañana, lunes, martes, estarán fluyendo más nombramientos, y así sucesivamente, a pregunta explícita de este reportero sobre para cuando el nombramiento de director de comunicación afirmó que para el lunes estará listo y trabajando.

PARA DELEGADO MUNICIPAL

En cuanto hace al nombramiento de Delegado Municipal, dijo de entrada que tendrá que ser de Nuevo Progreso, y que para tal efecto serán expuestos 3 en una terna, lo que se llevará algo así como 2 meses, y es entonces cuando sea la misma comunidad quienes elijan al Delegado Municipal.

EN CUANTO A VIDEOS

Sobre vídeos chuscos a costillas del erario Municipal, aseguró que ojalá y que no lo hayan sido incluidos como gastos del Ayuntamiento, y como los vídeos públicos musicales no son requisito, adelantó que en su gobierno no tendrán cabida los vídeos chuscos.

SOBRE PRESUNTO SAQUEO EN EL DIF

Expresó que tiene conocimiento de lo que se está haciendo incluso aseguró que tienen información fidedigna, en cuanto hace al lugar y domicilios en donde están mandando loso camiones que están saliendo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cargados, y que es del dominio público ademas de denunciado a través de las redes sociales, pero que lamentablemente nada pueden hacer..."puede haber repercusiones, los estamos observando, sabemos donde los están guardando, donde los están escondiendo".