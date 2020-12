Arma show con amigos

Ciudad de México.

Enrique Guzmán se adaptará a la nueva normalidad al llevar su disco de duetos Se Habla Español a show en línea, acompañado de Kalimba, Yahir, Aida Cuevas y Erik Rubín.

El cantante alista para el 26 de diciembre su segundo espectáculo, a transmitirse por Cinépolis Klic, con cuatro invitados que refrescarán su presentación.

"El que más me preocupaba al principio era Yahir, que estaba friegue y friegue en que quería ir, pero yo no había hecho dueto con él. Ya le escogimos una canción. Ese día va a estar también Erik Rubín, con quien grabé ´El Rock de la Cárcel´.

SUS INVITADOS

"Kalimba está en ´Lucila´, de los éxitos más importantes del disco, e invitamos a Aida Cuevas, la voz más bella que he escuchado en este momento, que va a cantar conmigo ´Acompáñame´", adelantó el intérprete en conferencia virtual.

Aunque su hija Alejandra Guzmán también forma parte de su disco con el sencillo "Anoche No Dormí", ella no estará en el espectáculo, ya que su agenda no se lo permite.

Pese a que ya dio el concierto en línea A la Carta, el intérprete sostuvo que aún no se adapta a la tecnología, pero que está intentando hacerlo porque los shows virtuales llegaron para quedarse.