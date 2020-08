Arjona, en contra de los cantantes que hacen duetos de reggaetón por fama

"Yo si tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace duetos con el reggaetón, eso no me gusta, porque creo que la mejor manera de defender el rock & roll es haciendo rock & roll, la mejor manera de hacer baladas, es seguirlas haciendo y mejor que nunca.

Pero la gente está intentando salir a flote haciendo lo que está de moda y hacer lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada", ahondó.

El guatemalteco se encuentra celebrando el lanzamiento de su nuevo álbum "Blanco", que fue grabado en los estudios londinenses de Abbey Road y el cual ya está disponible en todas la plataformas digitales y aunque su música está muy alejada de las tendencias, comenta que prefiere seguir haciéndolo a quejarse o asociarse con otro género.

"El hecho de hacer un disco acústico con sonidos de los años sesenta, con toda la tecnología del día de hoy, es una contradicción inmensa, pero al mismo tiempo es mi manera de intentar de defender lo que yo hago y defender la música que yo crea, los otros prefieren quejarse o asociarse, yo prefiero seguir haciendo cosas", señaló.

Del disco se desprende su nuevo sencillo "El Amor que me Tenía" que hizo a dueto con el cantante y compositor Pablo Alborán, el cual promete ser del agrado de muchos de sus seguidores, pero más allá de lograr éxito con ésta producción, el cantautor ya está conforme y feliz con lo que hizo en los estudios ingleses.

"Me dijo un productor (de Abbey Road) ´que vas a hacer con este disco en América Latina´, porque ellos conocen lo que está sonando acá y no hay espacio para esto que estamos haciendo y yo le dije que si el disco sólo sonaba en mi casa y a mí me gustaba, para mí eso era suficiente, yo estoy en una etapa que para mí eso es mucho más importante que otra cosa", expresó.

El día que Arjona persiguió por la calle a Gabriel García Márquez

Por otro lado el cantante aprovechó el momento para platicar algunas de sus anécdotas y compartió que era un gran admirador del escritor Gabriel García Márquez y aunque casi eran vecinos, nunca se animó a hablar con él.

"Nunca lo conocí y vivía muy cerca de donde yo vivía, pero nunca quise establecer contacto, quizás por la misma admiración que yo le tenía, él vivía en el Pedregal en México y éramos prácticamente vecinos, yo me lo encontraba a veces y un día lo seguí del Pedregal y fui a parar en Coyoacán, siguiéndolo en su carro blanco, aun me acuerdo, pero nunca me atreví o quise conocerlo, creo me negué porque quería mantener intacto al personaje", recordó.