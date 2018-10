Ariana GrandeNo irá a SNL

Ciudad de México

Ariana Grande no participará como invitada especial del inicio de la temporada 44 de Saturday Night Live (SNL) por razones emocionales; será reemplazada por Kanye West, reportó The Hollywood Reporter.

"Dejamos que Ariana nos abandonara por razones emocionales, y Kanye dio un paso al frente, así que estará ahí", dijo Lorne Michaels, productor de cápsulas cómicas, durante la última parte del podcast Origins enfocado en SNL.

La cantante publicó en Twitter una serie de mensajes en los que compartió que estaba pasando por un momento complicado.

