Ariana Grande se disculpa con ex pareja

Alvarez, de 26 años, compartió, en una historia en su Instagram, un video de sí mismo en el que está escuchando el último sencillo de la cantante, quien hace referencia a sus ex parejas Big Sean, Pete Davidson y el fallecido Mac Miller.

"Escribió algunas canciones sobre Ricky / Ahora escucho y me río", escribió el bailarín, quien salió con la cantante en 2015.



Al percatarse, la intérprete de "Bang Bang" le dedicó un mensaje en la misma red social.



"HAHAHAHAHAHAHAHA LLEGASTE A LA LÍNEA EQUIVOCADA @ RICKYROZAY. Quise decir algo encantador", publicó Grande.



Aunque, pareció que su ex pareja no se ofendió, le respondió con una nota personal.



"Nada más que gratitud, gracias, siguiente. (Esas canciones son de fuego ... de nada) "con un corazón negro, manos que rezan y emojis de cara sonriente al revés", compartió Alvarez, al tiempo que Grande le escribió "Oh, claro, el siguiente".



Por su parte, su ex prometido Davidson, de quien se separó en octubre tras cinco mese de noviazgo, habló sobre su ruptura amorosa en Saturday Night Live, a unas horas del lanzamiento de Thank U, Next.



"A veces las cosas simplemente no funcionan, y eso está bien. Ariana es una persona maravillosa y fuerte, y realmente le deseo toda la felicidad del mundo", dijo dijo a los espectadores del programa.