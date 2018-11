Ariana Grande le canta a sus ex

Ariana Grande lanzó su nuevo sencillo, "Thank U, Next", en el cual habla sobre sus relaciones amorosas pasadas, entre ellas las que tuvo con el fallecido Mac Miller y su ex prometido Pete Davidson.

El tema salió media hora antes de la primera aparición de Davidson en Saturday Night Live desde que la cantante terminó su compromiso con él.

"Creí que estaría con Sean (Big Sean), pero no era un partido. Escribí algunas canciones sobre Ricky (Ricky Alvarez), y ahora las escucho y me río", canta Grande en el sencillo.

"Incluso casi me casé, y con Pete (Pete Davidson) estoy muy agradecida. Desearía poder agradecerle a Malcolm (Mac Miller), porque él era un ángel".

La intérprete indicó en la canción que uno de sus ex novios le enseñó a amar, que otro le enseñó a ser paciente y otro le enseñó qué es el dolor, y que por todo eso ella está muy agradecida.

"Di que he amado y he perdido, pero no es eso lo que veo. Mira lo que tengo, ve lo que me enseñaste y por eso digo gracias, el que sigue", dice el tema.