Ariana Grande intenta acercarse a Davidson

Ariana Grande, igual que el resto de los seguidores de Pete Davidson, se alarmó el pasado sábado cuando el comediante de Saturday Night Live (SNL)un críptico mensaje en Instagram que tenía tintes suicidas. Desde entonces ha intentando contactar con él para mostrarle su apoyo, pero este se ha negado a recibirla.

Grande y Davidson, ambos de 25 años, se conocieron en el set de SNL en 2016, aunque no fue hasta mayo de este año cuando empezaron su relación. Previamente, la cantante estaba con el rapero Mac Miller —que murió repentinamente el pasado septiembre por una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y alcohol—,y el comediante salía con la actriz Cazzie David. Las primeras noticias de que los artistas se habían convertido en pareja asombraron a todos sus seguidores, una sorpresa que se acrecentó con el anuncio de su compromiso solo unas pocas semanas después.

Tras la muerte del rapero y exnovio de la cantante, varios medios estadounidenses aseguraron que Grande se había adentrado "en un lugar muy oscuro". "Ella no se echaba a sí misma la culpa, ya que siente que hizo todo lo que estuvo en sus manos para que Miller estuviera sobrio, pero su muerte le dejó una herida emocional muy grande", dijeron algunas fuentes al portal TMZ. Semanas después del fallecimiento de Miller, la pareja confirmaba su ruptura.

Sin embargo, todas las alarmas se encendieron el pasado fin de semana cuando Davidson publicó un mensaje en su perfil de Instagram en el que parecía indicar que quería quitarse la vida. "De verdad ya no quiero seguir en este mundo. Estoy haciendo todo lo posible por quedarme aquí por ustedes, pero la verdad no sé cuanto más pueda aguantar. Todo lo que siempre he querido hacer es ayudar a la gente. Solo recuerden que se los dije", dijo en su publicación. Minutos después el comediante cerró su cuenta en la plataforma y despertó el miedo entre sus seguidores, un revuelo que provocó que las autoridades locales investigaran si el artista se encontraba bien. Poco después la policía confirmó que el actor se encontraba ensayando en el set de SNL y que se encontraba en buen estado.





Pero las fuerzas de seguridad no fueron las únicas que acudieron a ver a Davidson ese día. Grande, alarmada también por el mensaje, acudió al lugar de trabajo del comediante para asegurarse de que todo estaba bien. "Estoy abajo y no me voy a ir a ningún lado si necesitas algo o a alguien. Yo sé que tienes a todos los que necesitas y que yo no soy una de ellos, pero yo también estoy si lo necesitas", escribió en su cuenta de Twitter. Ante la pregunta de una de sus seguidoras de por qué le escribía en su red social en lugar de escribirle directamente a él, ella respondió que ya no tenía el teléfono de Davidson, por lo que un mensaje en Twitter era su única forma de contactarlo. Las publicaciones han sido borradas desde entonces.

Según el portal TMZ, Davidson se negó a recibir a su exprometida en tal ocasión, y ha intentado evitarla desde entonces. Al parecer, el comediante sabía que Grande se había puesto en contacto con sus amigos y que pronto aparecería en su lugar de trabajo, por lo que pidió a la seguridad del set que no la dejaran pasar.

El actor había sido diagnosticado con trastorno límite de la personalidad anteriormente, una enfermedad de la que siempre ha hablado abiertamente. Según recogen algunos medios, el mensaje difundido por el comediante el pasado sábado vino después de que apoyara a Kanye West por su defensa a las enfermedades mentales. Un gesto que los seguidores del rapero no aprobaron debido a que Davidson se ha mofado en más de una ocasión del esposo de Kim Kardashian en algunos programas de SNL. Además de los ataques de los admiradores del rapero hay que añadir, además, los insultos vertidos por parte de los fans de Ariana Grande, que consideraron que al apoyar a West se estaba posicionando contra la artista, pues horas antes la cantante y el rapero se habían peleado por otros motivos en Twitter.

Según añaden algunos medios locales, toda esta situación derivó en que el cantante no quisera salir de su camerino durante los ensayos de SNL, lo que provocó el malestar del director del programa, Lorne Michaels, quien decidió dar de baja sus escenas en antena "para darle un respiro". "Lorne le ha ayudado en todo lo que puede, incluso ha intentado que Pete reciba ayuda. Todos en el equipo de SNL son muy protectores con él y obviamente estaban preocupados [por su mensaje]", asegura una fuente cercana a Page Six. Hasta el momento, no se ha confirmado que Davidson se tome algún tiempo de descanso, por lo que se le espera en próximo programa programado para enero.