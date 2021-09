Ari Borovoy asegura que no debe ni un centavo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 .- "En el en vivo que hice (en julio pasado), dije que ya no era momento de platicar con los medios, porque consideré en ese momento, que era importante reunirnos nosotros siete a puertas cerradas y no hacer lo que se estaba saliendo un poco de control; ya tuvimos un par de reuniones, todavía no puedo decir nada y si ya hubiera una respuesta, lo haremos los siete", comentó Ari.

Sobre los conflictos económicos que se supone Bobo, empresa que Ari y su hermano Jack manejan, tiene con artistas como algunos miembros de Lemongrass o hasta la propia Lupita D'Alessio, Ari dijo enfático.

"Muchos medios han entrevistado a artistas que manejamos y también que ya no están con nosotros, y no me han podido mencionar uno sólo al que se le deba un centavo, Bobo es una compañía que ha generado mucho trabajo, hay una derrama económica importante en cada producción que nosotros hacemos, así que de ser así no estaría bien con Lupita, por ejemplo, pero si quieren seguir, síganle, sino ya es momento de estar preguntado lo mismo".

Ari no sólo cerró esta semana una sociedad con el productor Alejandro Gou, La Teatrería y el escritor José Manuel López Velarde, para crear la empresa Mentiras Brand, que dará un nuevo impulso al musical "Mentiras"; también logró que Lupita D'Alessio recuperara el derecho de grabar en vivo sus primeros éxitos, al llegar a un acuerdo con Discos Orfeón.

"Todo fue una suma de lindas voluntades por parte de los señores Azcarraga, esta conversación la iniciamos nosotros sin decirle a Lupita, ya que avanzó un poco y vimos que había grandes posibilidades es cuando ya le avisamos y se puso muy contenta".

Borovoy explicó que el acuerdo que se firmó con Orfeón, estipula que la llamada leona dormida, puede volver a grabar 25 de sus éxitos más importantes y es algo que hará cuando presente el 6 de noviembre en la Arena Ciudad de México, esto en el pasado no se pudo realizar, ya que el contrato que D'Alessio firmó con el sello cuando iniciaba se lo impedía.

"Los temas son y seguirán siendo de Orfeón, es un catálogo que les pertenece a ellos, pero a diferencia de antes, ahora tenemos el permiso de grabar estos temas".

Gracias al éxito que tuvieron en el caso de Lupita D'Alessio, Ari comentó que ya se les acercaron tres intérpretes que están en una situación similar que la cantante, por lo que su equipo podría estudiar la manera de ayudarlos.

"Esta industria tenemos que mejorarla las nuevas generaciones, este logro significa un acuerdo entre nuevas generaciones y si cualquier artista que tenga la necesidad de entender un poquito su situación, lo digo como colega, con mucho gusto nos podemos sentar y ver de qué forma los podemos ayudar; porque esto no fue sólo destrabar, aquí sin lugar a dudas se va a generar un negocio donde van a ganar todos, Orfeón, Bobo Music, Lupita, pero sobre todo los fans, que era lo que más le preocupaba a ella".