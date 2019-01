Argumenta abogado de Guerra motivos políticos en su contra

Álamo, Tx.

Fue detenido de nueva cuenta el exsargento del Departamento de Policía de Álamo, Rodney Guerra, acusado de manipular pruebas en relación con el caso original por el que fue detenido en octubre de 2018, cuando fue encarcelado por robo.

La semana pasada, el departamento de Policía de Álamo emitió una orden de arresto en contra de Guerra por manipular pruebas, y el pasado martes se presentó en la comandancia, en compañía de su abogado, para entregarse.

El detenido estuvo con el departamento de Policía durante 23 años, y fue apresado después de una investigación interna y una posterior investigación criminal, derivadas de un supuesto robo de unas gafas de sol, de una conocida marca.

En ese momento Guerra fue procesado y presentado en la Corte Municipal de Álamo, donde la juez, Celia García, fijó su fianza en 10 mil dólares, al ser considerada su falta como un delito menor de clase A.

En tanto que por el delito de manipulación de evidencia, el exoficial de Policía fue presentado la tarde de ayer en corte, donde se le fijó una fianza de reconocimiento personal.

Alega injusticia

>El abogado de Rodney Guerra, Jesse Villalobos, señaló que el caso es motivado políticamente, y que la manera en que se ha tratado a su cliente es injusta, destacando que éste se entregó la tarde del martes y que no había motivo para mantenerlo encarcelado y que pasara la noche en prisión, puesto que el mismo miércoles estaba todo listo para que fuera presentado en corte, y no había necesidad de que fuera presentado ayer por la tarde.

>Villalobos señala que no hay nada que perseguir, que en el caso de la acusación por robo no existió tal acción, y que el cargo de manipulación de evidencia surge porque el de robo no va a prosperar en corte.