Argentino se cambia de sexo para jubilarse cinco años antes

Si ya estás harto de trabajar, quizá sea momento de buscar una alternativa para desafanarte, así como lo hizo un argentino que aprovechó las nuevas leyes de identidad de género de su país para cambiarse de sexo y así poder jubilarse antes.

El caso es el siguiente: Sergio Lazarovich, originario de la provincia de Salta, en Argentina, se cambió de sexo para, presumiblemente, poder jubilarse en el 2018, año en el que cumple 60 años, edad en la que las mujeres, por ley, deben jubilarse.

Aunque Sergio -quien ahora se identifica como Sergia- niega que se haya cambiado el género para conseguir este "logro laboral", su caso ya se ha hecho famoso en varias parte del país sudamericano y ha causado, en algunos casos, molestia.



"Lo hice porque estoy convencido, las motivaciones son mías y no tengo que explicarle nada a nadie", remarcó Lazarovich, y comentó que se sorprendió por la repercusión del caso. "Me enteré por mi hija esta mañana", agregó.



De acuerdo con el diario argentino La Nación, la ley de identidad de género estipula que ya no es necesario realizar ningún trámite judicial y simplemente hay que registrar el cambio de género y nombre, pues la ley no pide como requisito que haya una intervención quirúrgica u hormonal.