Argentina jugará alrededor de Messi

"Yo tuve la suerte de llegar a la Selección cuando le levantan la sanción a Messi. El único titular hoy es Messi. Tenemos al mejor jugador del mundo. A partir de él nace el equipo", afirmó hoy el entrenador de 57 años en rueda de prensa en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



Sampaoli reveló que hará jugar al capitán albiceleste por el centro o de derecha hacia el centro y que buscará sociedades que lo potencien para quebrar la estructura de Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, donde la Celeste es muy fuerte.



El seleccionador lamentó la ausencia por suspensión para este partido del volante del Sevilla, Ever Banega, quien entendió muy rápido la idea del futbol vertiginoso.



Además, dejó claro que no hay nombres propios con mayor privilegio que otros, con excepción del mejor del mundo (Messi).



Sampaoli adelantó que visitará París, Barcelona, Sevilla y Madrid para dialogar con distintos jugadores que pueden ser citados para el partido contra Uruguay.



Describió a Javier Mascherano como un jugador con experiencia que entiende el momento que está viviendo la selección, refiriéndose a la urgencia por obtener resultados positivos en las últimas cuatro fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.



Argentina es quinta en la clasificación con 22 puntos, detrás de Brasil (33), Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23). Le siguen de cerca Ecuador (20), Perú (18) y Paraguay (18).



Actualmente ocupa el puesto que permite jugar una repesca ante un rival de Oceanía para buscar la clasificación para la Copa del Mundo.



Sampaoli mostró desinterés por el posible fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que podría quitarle un punto a Chile y depositar en puestos de clasificación directa a Argentina.



"Si el fallo nos favorece, bienvenido sea, pero si no lo hace tendremos que revertir lo que hoy dice la tabla de posiciones", explicó sobre la apelación de Bolivia contra la sanción de la FIFA que le quitó cuatro puntos por la alineación indebida del zaguero paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera.



Con ese jugador, Bolivia ganó a Perú (2-0) y empató con Chile (0-0) en la séptima y octava jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.