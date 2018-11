Ares Teixidó habla de su relación con Bustamante

Ha pasado un año desde que se relacionó a David Bustamante y Ares Teixidó después de que la revista Lecturas desvelara el noviazgo entre el cantante y la presentadora de televisión. Aunque ambos lo negaron en todo momento, ahora la catalana lo ha confirmado vía exclusiva para la misma publicación. "David y yo estábamos muy enamorados", confiesa. "Estábamos en la cama y vi la portada. Todo lo que decía Lecturas era cierto. Ese día no salí de su ático hasta las 11 de la noche", añade.

La presentadora, de 31 años y que alcanzó la popularidad a raíz de su participación en Gran Hermano Vip, en 2015, relata ahora cómo fue su historia de amor secreta con Bustamante, que duró unos meses, y todo lo que sufrió por la polémica, ya que en ese momento el intérprete de Lo pide el alma todavía no había formalizado su separación de la actriz Paula Echevarría, de quien se divorció definitivamente el pasado marzo tras diez años de matrimonio y una hija en común.

Según Teixidó, ambos se conocieron el 14 de septiembre de 2017 en una fiesta de Telemadrid, cadena donde ella trabaja presentando el programa Hazlo por mil. "Él forzó que estuviéramos solos en su camerino. Esa noche estuvimos juntos hasta las 7:30 de la mañana. El domingo siguiente se plantó en mi casa de Barcelona y me dijo: ´Prepara cena para dos", cuenta, y señala que se buscaban mutuamente, no solo ella a él, como dijo la prensa en su momento. "Me jodía mucho que dijeran que yo lo había contado. Nunca llamé a nadie", dice sobre el momento en el que se levantó la liebre sobre su noviazgo.

La presentadora insiste en que fue decisión de ambos mantener la relación en secreto y, aunque al principio fue un juego divertido, cuando comenzaron los rumores se volvió insostenible para ella. "Fuimos juntos a Madrid en el AVE, íbamos en el mismo vagón y hacíamos como que no nos conocíamos, cuando en realidad veníamos de mi casa", dice y añade: "Él no me negó y no me escondió. Lo hicimos los dos. Tengo decisión propia y nadie me dijo lo que había que hacer".

"Nos teníamos el uno al otro y pensamos que aquello pasaría. Decidí protegerle a él más que a mí. No quería salir a la palestra por ser novia de nadie", explica. Teixidó, que también desvela que toda esta situación hizo que su salud se resintiera y le acaban de diagnosticar una diabetes, asegura que se sintió "juzgada por todos". "Fue muy duro y muy injusto. Recibí críticas vergonzantes en televisión como profesional y como mujer. Viví un infierno. Yo enloquecía y no paraba de llorar y le decía: ´Hasta aquí´, pero luego nos veíamos y se me pasaba todo", dice y destaca que se planteó hasta mudarse a Miami para alejarse de todo. "No había dinero que me quietara la ansiedad y el dolor".

La catalana, que también fue pareja del cómico David Guapo durante ocho años, admite que gestionó todo muy mal, pero no culpa a Bustamante. "Soy muy vulnerable y me vine abajo. No le culpo, le quiero mucho y ha sido muy importante para mí", explica, aunque señala que nunca fue el amor de su vida.

De su breve pero intensa relación destaca que el cantante es muy detallista —"me mandó un ramo de flores"—, muy cariñoso —"es un niño chico y muy noble"— y admite que había mucha pasión entre ambos y que se apoyaban mucho el uno en el otro: "Estábamos enamoradísimos. Luchábamos para que no pasara lo que acabo sucediendo". Teixidó revela que, después de hacerse público su romance en octubre del año pasado, estuvieron juntos más tiempo. "Las navidades las pasamos juntos. Fue la primera persona que me felicitó en mi cumpleaños, el 19 de enero. En febrero frenamos un poco. No recuerdo el fin de nuestra relación", explica, aunque señala que la última vez que estuvieron juntos a escondidas fue el pasado junio, cuando Bustamante dio un concierto en su pueblo.

En ese momento, el cantante ya salía con Yana Olina, la que fue su pareja de baile en Bailando con las estrellas. Otra relación que Bustamante ni confirma ni desmiente, pese a que se les ha visto juntos de la mano y comparten numerosas publicaciones en sus redes sociales. La catalana, por su parte, ha vuelto a encontrar el amor en un amigo muy cercano y se declara muy feliz.