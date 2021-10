Arde vivienda en la Azteca

Fue en calle Quetzalcóatl, en donde se dio la voz de alerta la tarde del lunes, acudiendo elementos de Bomberos, quienes, procedieron primeramente a cortar el suministro eléctrico.

Acto seguido, se abocaron a suprimir el fuego, logrando sofocar la conflagración, evitando que se extendiera a toda la casa.

No obstante la intervención de los heroicos elementos, gran parte de las pertenencias de la familia, no pudieron salvase, no obstante, no hubo personas lesionadas.