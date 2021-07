Archie dice ´abuela´ como primera palabra

El Príncipe Enrique se sinceró sobre la relación con su abuela, la Reina Isabel, en "The Me You Can´t See", el programa que tiene en AppleTV con Oprah Winfrey.

"Tengo una foto de ella (la Reina Isabel) en el cuarto de los niños. Abuela fue una de las primeras palabras que dijo (Archie) aparte de ´mamá´ y ´papá´. Es la cosa más dulce, pero al mismo tiempo me entristece mucho porque ella debería estar aquí", continuó el Duque de Sussex.

Ahora Meghan está embarazada por segunda ocasión, noticia que dieron a conocer el día 14 de febrero de este año.

"No tengo ninguna duda de que mi mamá estaría increíblemente orgullosa de mí. Estoy viviendo la vida que ella quería vivir para ella misma, viviendo la vida que ella quería que pudiéramos vivir", añadió el hijo de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos.