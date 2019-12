Árbol de Navidad provoca incendio

Weslaco, Tx.- Lo que debería ser una época de felicidad por la temporada navideña, se convirtió en una tragedia en Weslaco cuando una familia perdió sus pertenencias por un defectuoso cableado en el pino navideño o la sobrecarga de energía.

"Cuando vi que la casa se llenaba de humo, salí corriendo por la puerta trasera y al darme la vuelta vi que las llamas salían por la ventana y fue realmente terrible", explicó Frances Díaz, dueña de la casa. "Todas mis compras navideñas se hicieron cenizas. Todo, todo se fue". Mientras Díaz y su hermano lograron salir con seguridad, su hogar quedó reducida a restos carbonizados.

Según la oficina del jefe de bomberos del condado de Hidalgo, la causa del incendio fue un problema eléctrico.

"Nuestras investigaciones preliminares apuntan a un árbol de Navidad y un calentador que estaban conectados a la misma conexión eléctrica", dijo el investigador John Franz, de la oficina del jefe de bomberos, sobre el incendio. El investigador Franz dice que si va a enchufar su árbol de Navidad a la pared, asegúrese de que sea el único cable eléctrico enchufado a la toma de corriente. Lo mismo se aplica a los calentadores de espacio.

"Cuando te vas a dormir no hay razón para dejar el árbol de Navidad enchufado, no hay razón para tener calentadores en una habitación en la que no estás", agregó Franz. "Todas esas cosas son causas que atribuyen este incendio. Queremos asegurarnos de que los residentes del Condado de Hidalgo aprendan de esto y, con suerte, no vuelva a suceder".





MEJOR PREVENIR

Franz dice que este tipo de casos se ven más durante esta época del año, pero se pueden prevenir.

Él exhorta a las personas a vigilar su sistema eléctrico y asegurarse de no sobrecargar una toma de corriente, algo con lo que Díaz está de acuerdo.

"No me va a pasar, pero sí. Estoy agradecida de haber podido salir", dijo.

Para obtener más información, puede visitar el sitio web de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

John Franz, investigador de la oficina del jefe de Bomberos.