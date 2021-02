Arbitraje perjudica a Raúl Gutiérrez en su debut como DT en Honduras

Sobre el arbitraje, con el cual tuvo varios enfrentamientos durante el juego, el mexicano mencionó: "Al final los reclamos son parte del show, son situaciones, pues mi auxiliar se enojó, es parte del show y los árbitros entienden esas circunstancias cuando hacen esas apreciaciones; es una lástima que no nos haya validado ese gol. Me quedo con que el equipo tenía que mejorar como lo hicimos en los primeros 10 minutos. Hay que seguir trabajando para mejorar y no pensar en los árbitros".