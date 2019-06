Aranceles de Trump a México impactan a empresas de EU

NOTICIAS RELACIONADAS Trump asegura que México se ha aprovechado de EU

Nueva York, Estados Unidos.

El anuncio del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas repercutió prácticamente en toda la economía de Estados Unidos, haciendo caer las acciones de empresas que fabrican vehículos, operan trenes o venden algo importado.



El mandatario estadounidense anunció el jueves aranceles de 5 por ciento sobre las importaciones de México a partir del 10 de junio para presionar al País a que haga más contra el arribo de migrantes centroamericanos que tratan de cruzar la frontera de Estados Unidos.

Trump dijo que el porcentaje irá aumentando gradualmente hasta 25 por ciento "hasta que se remedie el problema de la inmigración ilegal".



Por eso es que, ya sean los aguacates para los tacos o el guacamole o una nueva camioneta Chevrolet Blazer, si los aranceles entran en vigor, los estadounidenses lo van a sentir en sus bolsillos.



Las acciones de General Motors, que importa a Estados Unidos más vehículos que ninguna otra automotriz estadounidense, cayeron más de 4 por ciento el viernes por la mañana.



Itay Michaeli, de Citi Investment Research, dijo en una nota a los clientes que GM está relativamente más expuesta que Ford porque tiene un mayor nivel de producción en México para vehículos de alto margen como pickups y crossovers y mayor contenido proveniente del país.



"Para GM estimamos que un arancel de 5 por ciento tendría un impacto anual de varios cientos millones de dólares en sus ingresos", escribió el analista.



Una opción que tiene GM -y que otras automotrices no tienen- es que la empresa traslade temporalmente su producción de pickups y Equinox de México a Canadá, agregó Michaeli.



Las acciones de Ford Motor Co. bajaron 3.7 por ciento. Los proveedores de autopartes con exposición a México también están bajo presión. Los títulos de American Axle & Manufacturing Inc. bajaban casi 5.1 por ciento.



Los títulos de Kansas City Southern, que opera un corredor comercial del sistema de trenes mexicano y posee una vía entre Ciudad de México y Laredo, Texas, bajaban casi 6 por ciento. Casi la mitad de sus ganancias anuales provienen de México.



Otros operadores de trenes también se veían impactados, entre ellos Union Pacific, que descendía 27 por ciento, y CSX Corp, con casi 2 por ciento.



Las acciones de la cadena de restaurantes de comida mexicana Chipotle también bajaban.