Aran la incertidumbre; no tienen seguro agrícola

Río Bravo.

Los agricultores del norte de Tamaulipas, aran sus tierras con incertidumbre, para dar paso al proceso de siembra de las mismas, con la preocupación de que este 2021, no contarán con subsidio para el seguro agrícola.

Sobre este tema habló el secretario del comisariado ejidal de Portes Gil, Juan Carlos Bernal, quien al respecto expuso:

"Las siembras de sorgo dentro del distrito de riego 025, van muy lentas dado que los productores esperan pacientemente la fecha de siembra establecida por el Seguro Agrícola la cual es hasta el 10 de enero, esto ante el desconocimiento de que éste requisito Agroasemex lo va hacer efectivo con planta arraigada, sin importar las fechas de siembra.

Cuando en las presas había agua suficiente para regar, se elaboraba un plan de riego, con ello se preparaban los paquetes de seguro para los productores de temporal, de riego o bien riego punteado, y en base a eso, Agroasemex te cobraba el seguro agrícola desde que en noviembre o diciembre te daban la primera administración del crédito".

Bernal precisa que este ciclo otoño-invierno, solo cuentan "con medio riego de la superficie total, de manera que no existe un plan de riego, ya que la presa abrirá sus compuertas hasta mediados de febrero, para dar agua a quienes por alguna razón no han preparado sus tierras y no tienen humedad, se habla de que es un 5 por ciento del total.

Como no existe un plan de riego elaborado, Agroasemex te cobrará el seguro agrícola con planta arraigada (ya nacida) por lo que es importante aprovechar la humedad que se tiene para que el sorgo alcance un crecimiento de unos 40, incluso 45 días de nacido, para aplicar el medio riego con el cual se cuenta", indicó a modo de orientación a sus compañeros ejidatarios.

Hay que señalar que todavía en 2020, Agroasemex, financió el 24 por ciento de la prima de seguro, pero en 2021, fue suprimida tal subvención.