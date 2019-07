Aracely Arámbula baila en bikini al ritmo de Ana Bárbara

CIUDAD DE MÉXICO.

Aracely Arámbula dejó impactados a sus seguidores de Instagram al sumarse al "#QuePocaChallenge". La actriz y cantante bailó de una forma muy sexy mientras utilizó un short y un bikini con lentejuelas.

"Feliz Domingo. Celebrando con mi adoradísima Ana Bárbara", escribió Arámbula en el clip donde mueve sus caderas y presume su escultural figura.

La misma Ana Bárbara respondió al video de "La Chule": "Pronto la cantaremos juntas. ¿Quién más dice yo? A ver cuántos se suman al '#QuePocaChallenge'".

Muchos seguidores aplaudieron el cuerpazo de Aracely Arámbula, aunque otros también se manifestaron en contra de la famosa y la criticaron fuertemente.

Ante estos comentarios Danna Paola, quien primero había escrito "Girl on fire", escribió: "Me encanta ver cada comentario ofensivo y estúpido, el día que tengan un mínimo de la seguridad, el carácter y la belleza de esta mujer se ponen a comentar... Y ni eso, LESS HATE MORE LOVE! Se llama respeto e igualdad, vive y deja vivir".

El video, en cerca de 14 horas, ha superado los 550 mil reproducciones y cuenta con más de 3 mil comentarios.