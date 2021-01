Arabia Saudita construirá una ciudad futurista sin autos

Arabia Saudita, una de las mayores naciones productoras de petróleo en el mundo, ahora quiere apostar por la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible juntos en un nuevo conjunto de ciudades que se ha propuesto construir en un futuro no muy lejano. Una de esas urbes se llama The Line y, según se planea, estará construida en línea recta y no tendrá ni un solo auto.

En Destinos te contamos cómo es esta "ciudad futurista" que, se planea, tenga cero emisiones de carbono y sea poblada por habitantes de todo el mundo.

NEOM: Un lugar del futuroPara poder hablar de The Line, te tenemos que hablarte primero sobre el conjunto de ciudades donde se ubicará.

En el 2017 el príncipe heredero Mohammed bin Salman decidió crear NEOM, un proyecto de comunidad en el noroeste de Arabia Saudita, con el objetivo de hacer crecer y diversificar a la economía de su país y promocionarlo para desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo global.

NEOM significa Nuevo Futuro según sus creadores, quienes describen el proyecto como un laboratorio viviente, un lugar donde el espíritu empresarial y la innovación marquen el rumbo, pues todos los servicios del lugar estarán apegados a la creación de negocios prósperos cuidando el medio ambiente, dice la página web oficial.

Se describe por sus creadores como el hogar para personas que quieren ser parte de la construcción de un nuevo modelo de vida, trabajo y prosperidad sostenibles.

NEOM, dicen, tendrá ciudades enteras (entre ellas, The Line), puertos, zonas empresariales, centros de investigación, lugares deportivos, de entretenimiento y destinos turísticos.

Como resultado, se espera que el lugar sea el hogar y lugar de trabajo de más de un millón de ciudadanos de todo el mundo, aunque los desarrolladores todavía no detallan el proceso que se debe seguir para estar entre los pobladores del nuevo lugar. Sin embargo, se precisa que los interesados en ser habitantes disfrutarán un lugar donde se hace uso eficaz y productivo de la tecnología.

NEOM se encontrará al noroeste del país, cerca de las fronteras con Egipto y Jordania. La distancia en avión será de cinco horas viajando desde Londres y dos horas de Dubái.

The Line: desarrollo urbano con cero carros

Recientemente, el príncipe heredero Mohammed bin Salman anunció la implementación del desarrollo The Line, ubicado en NEOM, en la costa del Mar Rojo. Ésta será la ciudad futurista sin autos.

The Line fue descrito como un desarrollo urbano construido en forma lineal de 170 kilómetros de largo con comunidades hiperconectadas y vecindarios integrados con parques públicos y el paisaje natural.

En los esquemas con los que se describe The Line, se aprecia que a nivel del suelo no habrá calles ni caminos para los autos, sino que todo el espacio será peatonal, -toda vez que el peatón es prioridad en el proyecto- y todos los servicios básicos como escuelas, centros de salud, instalaciones de ocio o espacios verdes le quedarán a 5 minutos de distancia a pie.

El proyecto muestra que en capas subterráneas a The Line se encontrará la infraestructura de servicios, y más allá en las profundidades se harán caminos subterráneos donde estará disponible el transporte operado con inteligencia artificial.

Los automóviles no figuran en The Line, por lo que las comunidades planean ser de fácil acceso y estar diseñadas para la comodidad y la accesibilidad de peatones.

"The Line, una ciudad de un millón de habitantes con una longitud de 170 kilómetros que preserva el 95% de la naturaleza dentro de NEOM, con cero coches, cero calles y cero emisiones de carbono" enfatizó Mohammed bin Salman, durante el anuncio de lanzamiento.



Según Mohammed bin Salman, The Line creará 380 mil nuevos puestos de trabajo, mientras todas las empresas y comunidades del lugar estarán hiperconectadas con inteligencia artificial y robótica.

La ciudad The Line en NEOM se empezará a construir en el primer trimestre de 2021, y estará impulsada por energía 100% renovable.