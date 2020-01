Aquino niega acercamiento con Cruz Azul

El mediocampista peruano Pedro Aquino negó acercamientos con Cruz Azul y asegura estar concentrado 100 por ciento con el León, escuadra con la cual quiere ser campeón en el torneo Clausura 2020.

"No he tenido acercamiento con nadie, sí rumores, ahora ya está todo dicho, tengo contrato con León y estoy muy feliz acá", dijo Aquino en declaraciones a los medios.

Ya con la situación aclarada rumbo al próximo certamen, el jugador sudamericano se enfoca en recuperar su nivel en el siguiente certamen y mejor lo hecho en el Apertura 2019, en el que solo disputó cinco partidos como titular, dos completos.

"La idea ahora es salir campeón, me he atrasado muchas cosas por lesiones, ahora estoy al 100 ahora solo pensar en campeonar, que es la idea", añadió. Físicamente en óptimas condiciones luego de realizar la pretemporada con el cuadro mexicano, Aquino es consciente que ha quedado a deber, situación que lo motiva para dar lo mejor de sí y ayudar al conjunto "esmeralda" a conquistar el título.

"Creo que le debo mucho a la afición, al club León, espero que este año Dios mediante no pueda tener lesiones, seguir con las ganas y la actitud que siempre he tenido y poder salir campeón, esa es la meta que me estoy poniendo ahora".

Finalmente, aseguró que ve al equipo comprometido rumbo al torneo por iniciar y a todos sus compañeros con ganas de hacer bien las cosas, "estamos todos aptos para lo que pida ´Nacho´ (Ignacio Ambriz)".

¡RUGE LA FIERA!

El equipo mexicano León sumó su segunda victoria en la pretemporada y primera del año rumbo al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, al golear este jueves por 4-1 a Universidad de Guadalajara.

Se jugaron tres tiempos de 45 minutos en la cancha del estadio Nou Camp, donde la "Fiera" fue ampliamente superior que el equipo del Ascenso MX para golearlo.

Luis "Chapo" Montes fue el encargado de abrir el marcador para los de casa, ventaja que ampliaron gracias al argentino Leo Ramos, quien tocó el esférico y lo mandó por encima del portero, marcador con el cual terminó el primer tiempo.

En el inicio de la segunda parte apareció el goleador ecuatoriano Ángel Mena para lograr el tercer tanto de su equipo, aunque Leones Negros acortó distancias desde el manchón penal con tanto de Jonathan Quintero.

Con un equipo prácticamente diferente en la última hora de juego para los pupilos de Ignacio Ambriz, la "Fiera" puso las cifras definitivas gracias al tanto del costarricense Joel Campbell antes de iniciar el tercer peri