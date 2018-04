‘Aquí sigo y no me quito’, dice Bronco

Luego que el Tribunal Electoral federal rechazó ayer un juicio que interpuso, Jaime Rodríguez, El Bronco, advirtió que sigue en la contienda por una candidatura independiente para la Presidencia de la República.

“Esta lucha contra las injusticias no la estoy haciendo solo, tengo el respaldo de millones de ciudadanos, y es por ellos que no me voy a echar para atrás. Aquí sigo y no me quito”, tuiteó.

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el acto impugnado carecía de definitividad y no afectaba de manera irreparable sus derechos.

El Gobernador con licencia de Nuevo León se quejó de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no garantizó su derecho de audiencia durante el proceso de revisión de las firmas requeridas para conseguir la candidatura independiente.

“Quieren que me rinda, pero no lo haré. Seguiré esta lucha por México hasta el final. Si, llámenme terco, necio, loco.... pero este loco va a cambiar el mundo. #YoSoyBronco y ahora más que nunca #ProhibidoRendirse”, señaló en Twitter.

Todavía quedan pendientes de resolver dos recursos, uno contra el acuerdo del Consejo General del INE sobre el cumplimiento de las firmas y el segundo contra la negativa de registro.

El 29 de marzo, el árbitro electoral le negó la candidatura al ex priista y reportó que de las 2 millones 34 mil 403 firmas que entregó su equipo, un millón 184 mil 466, es decir, el 58 por ciento, tenían inconsistencias.