Aquí podrás ver la Jornada 1 del Clausura 2019

CIUDAD DE MÉXICO.

Los equipos tienen horarios confirmados como locales, aunque en algunas fechas se moverán para tomar un "horario estelar".

En el caso de Guadalajara se tiene un acuerdo para que sus juegos se transmiten por sistema se paga en el canal TDN, Blim, además de su propia plataforma Chivas TV.

Pero... ¿Podría volver a televisión abierta?

Aquí los horarios de local de cada equipo y los horarios y lugares donde podrás ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2019.



Morelia vs Toluca

Viernes 19:00 horas TV Azteca



Puebla vs Cruz Azul

Viernes 21:00 horas TV Azteca



Querétaro vs Atlas

Sábado 17:00 horas Imagen TV



Monterrey vs Pachuca

Sábado 19:00 horas Fox Sports



León vs Tigres

Sábado 19:00 horas Fox Sports / Imagen TV



PUBLICIDAD

Chivas vs Tijuana

Sábado 21:00 horas TDN / Chivas TV



Pumas vs Veracruz

Domingo 12:00 horas Televisa



Lobos BUAP vs Santos Laguna

Domingo 16:00 horas Televisa



Horarios Local



América

Televisa y TDN

Horario: sábado 19 horas.



Atlas

Tv Azteca

Horario: viernes 21 horas.



Cruz Azul

Televisa y TDN

Horario: sábado 17 horas.



Guadalajara

TDN, Blim y Chivas TV

Horario: sábado 21 horas.



León

Fox Sports e Imagen

Horario: sábado19:06 horas.



Monterrey

Fox Sports.

Horario: sábado 17 horas



Morelia

Tv Azteca

Horario: viernes 19 horas



Pachuca

Imagen y Fox Sports

Horario: sábado 19:06 horas



Pumas

Televisa y TDN

Horario: domingo 12 horas



Querétaro

Imagen y TV Azteca

Horario: sábado 17 horas



Tigres

Televisa e Izzy

Horario: sábado 19 horas



Toluca

Televisa y TDN

Horario: domingo 12 horas



Tijuana

Fox Sports

Horario: sábado 21 horas (centro de México)



Lobos BUAP

Televisa, TDN y SKY

Horario: domingo 16 horas



Necaxa

Televisa y TDN

Horario: sábado 21 horas



Santos Laguna

Tv Azteca y ESPN

Horario: domingo 18 horas



Puebla

Tv Azteca y SKY

Horario: viernes 21 horas



Veracruz

Tv Azteca y SKY

Horario: viernes 19 horas