¡Aquí me planto!

Río Bravo, Tam.- Ciudadanos reportan que continuamente existen personas abusivas que estacionan sus vehículos en los lugares asignados para las paradas de los microbuses, lo cual provoca que el transporte colectivo se estacione en doble fila o lejos de los lugares de embarque y desembarque de pasajeros, tal y como pasa en la avenida Constitución fuera de una conocida pescadería, pues aunque la gente mira los señalamientos de que este es un lugar exclusivo, no los respeta. Situación que podría causar un accidente no sólo a los peatones sino también a los camiones y vehículos que por estos lugares transitan, los encargados del restaurante con tal de vender, no les llaman la atención a estas personas que se mal estacionan con, por lo cual se hacen cómplices de este mal acto.

La señora Margarita, usuaria del transporte colectivo de esta ciudad comentó:

"Hace falta que las autoridades viales nos ayuden con este problema que cada vez es más frecuente para que la gente no estacione sus vehículos en los lugares que son asignados para las paradas, que hagan una campaña en donde se multe a esta gente abusiva, ya que no entienden la magnitud del problema de estacionarse en las paradas de los microbuses", finalizó.