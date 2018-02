Apuran a rezagados; podrían perder lotes. Aplican tabulador del centro del país

Río Bravo, Tam.- El Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) antes (Corett) advierte mediante sendos llamados a posesionarios de terrenos que a la fecha no han escriturado, que los terrenos pasan a manos de la dependencia, pero cuando la persona muestra disposición los precios por metro cuadrado se disparan de acuerdo a la ubicación del terreno, ya que el tabulador se aplica directamente desde el centro del país.

Tal es el caso en concreto de Héctor Rosas Ortíz quien vive por la calle Octava en el número marcado con el 300 de la colonia Hijos de Ejidatarios, quien denunció al reportero que al pretender escriturar ya hasta le habían colocado en el terreno un anuncio del Insus, y que la sorpresa fue mayor cuando al llegar e informarse en las oficinas resulta que debía pagar por la escrituración del terreno tenía que pagar casi 27 mil pesos.

"Me asusté por que me colocaron un anuncio en medio del terreno donde según ya está expropiado por el Insus, aunque ya al llegar e informarme me dijeron que debía cumplir con una serie de requisitos y pagar la suma antes mencionada, y que ellas no ponían los precios por metros cuadrado sino desde la ciudad de México".

En la localidad de los terrenos con los que cuenta antes la Corett datos oficiales revelaron que un 15 por ciento no han escriturado aun y cuando según el costo por lote de 10 x 20 con vivienda anda entre los 9 y 10 mil pesos, y sin casa superior a los 10 mil.

Los requisitos que deben presentar quienes deseen regularizar el lote son:

Carta de posesión

Recibo de Agua o Luz con antigüedad no menos de 6 meses

Acta de nacimiento

Credencial de elector

CURP.