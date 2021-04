Apura AMLO a Congreso de EU a destinar fondos a CA

"Estamos viendo todo lo que se relaciona con la migración, desde luego insistiendo mucho en atender las causas, insistiendo en que hay que apoyar a Centroamérica. Ellos están conscientes, me refiero al Gobierno de Estados Unidos , ayer lo expresó la vicepresidenta, tienen una iniciativa para que el Congreso de Estados Unidos autorice 4 mil millones de dólares de apoyo a El Salvador, Honduras y Guatemala.

"Ojalá el Congreso de Estados Unidos apruebe este presupuesto lo más pronto posible, para que se invierta ese dinero en el desarrollo, porque la gente no sale de sus pueblos, lo hemos dicho muchas veces, no abandona sus familias por gusto, lo hace por necesidad", comentó López Obrador.

Noticia Relacionada AMLO ha desplegado más soldados que Peña y Calderón: Amnistía Internacional

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó la llamada que sostuvo ayer con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en la cual se trató el tema migratorio.

"Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala, y tratamos el tema de la migración. Y hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y diría que también hacia los migrantes.

"Está buscando que sea una migración ordenadas segura, una preocupación nuestra que hemos estado transmitiendo desde que debemos de proteger a los migrantes en el sur de nuestro País, porque hay más riesgo de violencia en el norte de nuestro País", dijo.

Asimismo, López Obrador mencionó que en esa misma charla se abordó el programa de Sembrando Vida.

"Sí, hablé del programa Sembrando Vida y ella (Kamala Harris) es muy buen plan como el Presidente Biden. Por eso, en la plática de ayer, hablamos de que debe de acelerarse todo lo relacionado con la política migratoria, por ejemplo el empezar con acciones para el desarrollo, hablamos del programa Sembrando vida, sí se está aplicando en Chiapas, en 200 mil hectáreas y se da empleo a 80 mil sembradores. ¿Cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala? No hay, ni geográfica, ni ecológica, ni cultural, es Mesoamérica, y lo mismo en el caso de El Salvador o de Honduras.

"Entonces, cuánto significa de inversión sembrar un millón de hectáreas y darle trabajo permanente a más de 400 mil sembradores, mil 200 millones de dólares, que es lo que estamos nosotros refinando, mil 200 millones de dólares. Si se aprueban esos 4 mil millones en el Congreso, pues estaríamos hablando de un Sembrando Vida tres o cuatro veces más amplio, estaríamos hablando de dar empleo a un millón 500, un millón 600 mil sembradores de Centroamérica y del Sureste", explicó.

El Presidente aseveró que debe impulsarse el desarrollo de Centroamérica con el fin de generar empleos y con ello la migración sea opcional y no forzosa.

"La migración tiene que ser opcional, no forzosa, no tiene que ser por hambre, por pobreza o por violencia. Si alguien se quiere ir a buscarse la vida a otras partes de manera voluntaria, pues debe de actuar con libertad, pero no hacerlo por necesidad, tiene que ser opcional.

"Entonces, para eso se requiere impulsar mucho el desarrollo de Centroamérica y el sur de nuestro País. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, se están generando muchos empleos en el sureste de México, pero hace falta atender a los hermanos centroamericanos y también garantizar la protección de los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con niñas y niños", añadió.