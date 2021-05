Apunta Oposición a Ebrard por tragedia en Línea 12

Cortés manifestó que todos los involucrados deben ser separados del cargo mientras se llevan a cabo las indagatorias.

Tras lamentar la tragedia, el panista externó sus condolencias a las familias de las 23 personas fallecidas y deseó pronta recuperación a los lesionados.

"Los políticos de Morena matan con su corrupción y con sus malas decisiones, ya lo vimos con el pésimo manejo de la pandemia, y ahora lo estamos viendo con la tragedia en el metro, donde murió gente inocente a causa de la corrupción y la indolencia de las autoridades en la Ciudad de México", expuso.

Para el líder del PAN la negligencia, la indiferencia, el desdén, la corrupción y la ineptitud motivaron la tragedia.

El dirigente nacional perredista Jesús Zambrano manifestó que en 2021 se cavará la tumba de Morena porque han demostrado ineptitud y han caído en "situaciones criminales", como el desplome de la estructura del metro en la Línea Dorada.

"Hubo falta de mantenimiento, particularmente en esa estación que está en los límites de Iztapalapa y Tláhuac estaba ya debilitada una estructura que sostiene las vías del Metro, y por supuesto que hay responsabilidades: no se olvide que quien se hizo responsable de la construcción de la llamada Línea Dorada de la corrupción fue Marcelo Ebrard", dijo durante una gira de campaña por Puebla.

"Tuvo un sobreprecio del 70 por ciento respecto a lo que originalmente se había proyectado, cuando entra Miguel Ángel Mancera a sustituirlo y revisan el estado financiero del Metro estaba en quiebra y con severos problemas estructurales. Se tuvo que suspender la operación de esa Línea para reconstruir las vías que se habían desgastado y ahora no hay dinero para el mantenimiento del Metro en aras de una mal llamada austeridad republicana que ha derivado en pérdidas de por lo menos 23 vidas".

La dirigencia nacional del PRI demandó que se investigue y se castigue a todos los responsables del accidente, "tope hasta donde tope".

"Leo con consternación los reportes sobre el accidente de esta noche en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro de la CDMX. Espero de corazón que no existan víctimas mortales de estos ya recurrentes sucesos. Mi solidaridad con las familias de los lesionados", escribió el líder priista Alejandro Moreno, casi al conocerse la noticia.

El partido Movimiento Ciudadano puso su identidad en redes sociales en negro.

"El País está de luto, Es una tragedia el accidente ocurrido en la línea 12 del Metro de la CDMX. Nuestra solidaridad con los familiares de todas las víctimas", indicó el partido en un mensaje en redes sociales.

En tanto, la dirigencia de Morena se ha limitado a retuitear los mensajes que anoche emitieron Delgado, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en los cuales manifestaban sus condolencias a las víctimas del accidente.

Además, reactivó un mensaje que emitió Ebrard el 28 de enero de 2015.

"Siempre he dado la cara por mis actos, estoy solicitando a la comision de la diputadosn línea 12 me cite. No impunidad, no uso electoral", publicó entonces.La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, llamó a la Oposición a evitar un uso político del tema.

"Nuestro pensamiento y corazón con las personas heridas y familias de las lamentablemente fallecidas. Estoy segura de que se iniciarán las investigaciones correspondientes. Nuestra confianza en el liderazgo de Claudia Sheinbaum para sacar adelante a la Ciudad de esta tragedia, manfestó Hernández en sus redes sociales.

"Un llamado a la oposición política a no actuar con mezquindad ni politizar el tema; que se realicen las investigaciones correspondientes, sin duda, pero ahora lo urgente es concentrar esfuerzos en personas heridas y en el rescate de las atrapadas".