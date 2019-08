Apunta Lozano al bronce

Lima, Perú

Jaime Lozano no pudo ocultar el desencanto, y aunque todavía su mente no procesaba la derrota ante Honduras aseguró que deben reponerse anímicamente para ir por a pelear por la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos.

"Mi cabeza está en el juego todavía, tratando de analizar y ver que pasó para reponernos e ir a buscar una medalla de bronce. Hay mucha frustración por como se ve desde fuera del partido, rápido lastiman a un jugador y tenemos que adaptarnos, perdemos una pelota absurda y llega el empate. Al final los penales son un volado, no fuimos certeros ni tampoco tuvimos la contundencia, ni durante el partido ni durante la ronda de penales", afirmó en conferencia de prensa.

El técnico del Tricolor Sub 22 no quiso aceptar que es un fracaso no haber podido llegar a la Final para pelear por la medalla de oro.

"Para mi fracaso va a ser no intentar, venir a cada torneo siendo peor de lo que eras antes. No alcanzamos nuestro proyecto, el camino lo vemos, lo conocemos, los rivales se preparan y cada vez las distancias son más cortas", abundó.

Por su parte, Fabián Coito, timonel de Honduras afirmó que el resultado obtenido ante México fue justo porque nunca bajaron los brazos y en la ronda de penales fueron certeros.