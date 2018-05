¡APUNTA A EUROPA!

Santiago, Chile

Ni Monterrey, ni América, ni Tigres. El futuro de Nicolás Castillo apunta al Viejo Continente.

Los rumores han terminado. El delantero arribó a su natal Chile para tomar unas vacaciones, y de paso, aseguró que no continuará con los Pumas de la UNAM.

"Se cumplió un ciclo, estuve un año y medio y fui muy feliz, pero necesito otras cosas. El futuro está en Europa, ahí es donde quiero ir a jugar por cosas importantes", comentó

El delantero aseguró en entrevista para una cadena de televisión chilena que el siguiente paso en su carrera será regresar al futbol europeo, donde hace algunos años tuvo un breve paso en la Bundesliga con el Mainz, en la Italia con el Frosinone y en la Liga de Bélgica con el Brujas.

"Respecto a los equipos en donde podría prestar sus servicios, el goleador prefirió no entrar en detalle e indicó que su sueño sería recalar en un club donde pueda disputar la Champions League.

"Ese tema no lo manejo yo, lo maneja mi representante y vamos a ver la mejor opción para mi. (Voy) a pelear cosas importantes, Champions League y esas cosas. Es un sueño, quiero jugar ahí, ojalá se de", comentó.

Respecto a su más reciente temporada en México, Castillo se mostró contento con su desempeño y con la evolución que tuvo su tobillo, luego de haber tenido que se sometido a una cirugía que lo mantuvo fuera de las canchas por un tiempo.

"El torneo pasado había marcado mucho pese a venir de la lesión. Este torneo jugué todos los partidos y eso también importa mucho porque no me lesioné ni un partido. El tobillo respondió bien después de la cirugía así que muy contento de que hice goles, de que ayudé al equipo. Y me voy con los mejores recuerdos de México y a seguir mejorando", dijo.