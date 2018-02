Apunta a un estreno triunfal en EU

Los Ángeles, California

Black Panther, la nueva película del universo fílmico sobre los cómics de Marvel, llega este fin de semana a los cines de Estados Unidos con la intención de lograr un estreno triunfal en la taquilla.

Las predicciones de los expertos apuntan que en su primer fin de semana en la gran pantalla, que incluye el lunes al ser festivo en Estados Unidos, Black Panther podría ingresar más de 165 millones de dólares solo en EU y Canadá.

REGRESA A SU HOGAR

En Black Panther, dirigida por el cineasta negro Ryan Coogler (Creed, 2015) y con un reparto afroamericano liderado por Chadwick Boseman, T’Challa regresa a su hogar en Wakanda, una nación africana aislada del mundo con un tremendo potencial tecnológico.

Con las voces en su versión original de Tom Hiddleston, Eddie Redmayne y Maisie Williams, la cinta animada Early Man es el nuevo largometraje de Nick Park (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, 2005).

Esta película narra la historia de un hombre de la Edad de Piedra llamado Dug, que luchará con la civilización de Bronce para proteger su hogar.

Basada en la historia bíblica sobre Sansón y Dalila, Samson cuenta con la dirección de Bruce Macdonald y Gabriel Sabloff y con un elenco encabezado por Taylor James, Caitlin Leahy y Billy Zane.