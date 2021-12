Apunta el 'Canelo' Álvarez a nuevas divisiones

Pese a que en el panorama también aparecen rivales como David Benavidez y el mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez, pareciera que ninguno no tienen chance. El equipo de David ha dicho que les evaden la propuesta, pero el "Canelo" ha dicho que no quiere enfrentar a más púgiles tricolores -JC Chávez hijo fue el último-. Y del caso de Gennady Golovkin no se le ve mucho futuro. Parece que las dos peleas que tuvieron fueron suficientes.