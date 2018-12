Apunta Def Leppard al Salón de la Fama

Cd. de México.

La agrupación autora de éxitos como "Photograph", "Two Steps Behind" y "Love Bites" ha arrasado en el voto popular que hace varias semanas se abrió en la página oficial del certamen, acumulando más de medio millón de preferencias, y dejando en segundo y tercer lugar a Stevie Nicks y a Todd Rundgren.



Completan los primeros cinco lugares The Zombies y The Cure, con 329 mil y 264 mil votos, respectivamente.



Ya más atrás en el conteo aparecen Janet Jackson, Devo, Roxy Music, Rage Against the Machine y Radiohead.



Si bien no es una votación definitiva, sí eleva en gran medida las posibilidades de inducción de los