Apunta Caixinha a que Santos se mantenga como equipo ganador

"Lo que podemos prometer es que vamos a intentar de todo, partido a partido, no quiero pensar en trofeos, mucho menos en eso del pasado, en la sala de trofeo sigue el hueco esperando el próximo, lo más importante no es el trofeo, sino cada partido que nos pueda llevar a ese trofeo.

"En relación a la Concachampions es una nueva oportunidad, hace parte de un proceso que ya fue tocado que tiene que ver con la internacionalización, es otra gran diferencia. Hace años llegamos a un equipo de la Comarca Lagunera, se volvió mucho más nacional por el trabajo de fuerzas básicas y los títulos, pero ahora también se quiere internacionalizar", mencionó quien fuera campeón de Liga con los Guerreros en el Clausura 2015.

A Caixinha se le notaba contento, entusiasmado ante el segundo gran desafío como técnico de Santos.

"El segundo (punto) tiene que ver con la venta de jugadores Europa, ya salieron dos, esperemos que más puedan seguir el mismo camino y después con los procesos de Selecciones, que los jugadores estén ahí, en esta primera semana cuatro no están porque estaban en la Mayor", comentó.

Cuestionado sobre si requería muchos refuerzos para encarar Liga MX y Concachampions, Caixinha dio una respuesta que se sale del molde.

"Me gustan las plantillas cortas, que se vuelven mucho más competitivas, todos los jugadores se sienten adentro como opciones. La plantilla es de muy buena calidad, muy joven y que está conformada en esa orientación mixta, de jugadores de experiencia que tampoco es que sean tan grandes, lo importante no es al edad sino la madurez que te puedan dar.

"La herencia que tenemos de Guillermo (Almada) es buenísima, ha hecho un gran trabajo en la institución y con esta plantilla, tenía una idea de juego muy clara, que los jugadores la compraban como la plasmaban en al cancha, queremos aprovechar todo lo bueno que nos deja y cambiar algunas cosas que entendemos están más en nuestra visión y orientación", expresó.

El nuevo timonel prometió no engancharse tanto con la prensa.

"Seguramente seré mucho más torero que forcado y utilizaré más la mano izquierda en ese sentido.

"Los errores tenían que ver más con la manera que respondía muchas veces, un poquito más enojado, tiene que ver con el aprendizaje, el carácter, la pasión, el enfrentamiento, querer estar defendiendo a los suyos e institución, eso siempre va a estar presente porque es mi esencia, pero a lo mejor me dices de 10 ya no vas a hacer 6 sino una, ese es el cambio", dijo.

Antuna y Leo Fernández, rumores

El presidente de Santos, Dante Elizalde, descartó que haya acercamientos para que Uriel Antuna y Leo Fernández jueguen para el equipo.

Durante la presentación de Pedro Caixinha como técnico, el dirigente descartó sentir mayor presión ahora que la institución hermana se coronó en este torneo.

"No es presión, es más bien ilusión, tengo un mandato desde que me nombró Alejandro (Irarragorri) hace casi tres años y tengo esta ilusión de dar esa alegría porque para ese trabajamos, pero también he reiterado que el resultado no nos desquicia, lo que nos manda y mueve es el proceso, lo que nos mueve día a día, construir esta estructura e infraestructura basada en procesos que repercuten en lo deportivo.

"No hablaría de una desviación, hablaría de un relajamiento natural por el simple transcurso del tiempo y con la manera de trabajar de Pedro y su gente se puede volver a establecer, pero no reentablar estos procesos sino mejorarlos. Esta vanguardia se perdió y toca hacer esta gestión para llevar una versión más moderna y profunda", comentó.