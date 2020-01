Apunta Antonio Mohamed a un volante tras caerse fichaje de Sebastián Vegas

Al caerse la negociación con el chileno Sebastián Vegas, los Rayados ya no buscan un central defensor zurdo, sino un volante.

Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey, señaló que ahora la mira está en traer un volante mixto, pues al darse la continuidad de José Basanta (que ya se sabía de diciembre), optaron en ya no ir por zaguero.

Agregó que todo indica que irán solo por un jugador más, sin descartar dos, pues también dijo que quizá el club amarre ya un delantero a más tardar hoy.

También reconoció que el club charló con Vegas.

"De los refuerzos, primero siempre está buscando mejorar, seguro vamos a buscar dos jugadores para reforzar, seguro mañana (hoy) habrá novedad", dijo en primera instancia Mohamed.

"(Loba), es un jugador que interesa y seguramente está muy cerca de llegar, esperaremos mañana (hoy) o pasado (mañana)".

Luego ventiló como posibilidad que sea sólo uno y en el medio campo.

Aseguró que ya no habrá salidas de jugadores.

"No, el plantel, los que están, no se va ninguno por lo menos hasta junio, tenemos lugares para mejorar, si aparece un jugador que nos guste la directiva irá por él, tenemos hasta el 31 para ver la ventana de posibilidad, por ahí un lugar en el medio, después estamos completos, no veo tanto por salir a buscar un jugador de forma desesperada", explicó.

"Buscamos un medio, defensa no vamos a traer".

BUSCA LA EXCELENCIA

Los Rayados ahora van por el bicampeonato y para ello buscarán antes que nada evitar relajarse.

Así lo dijo el entrenador Antonio Mohamed, en su primera presentación ante los medios tras el título logrado en diciembre.

"Aquí siempre es buscar lo máximo, no relajarse, buscar la excelencia para conseguir campeonatos", dijo Mohamed.

Agregó que en su primer contacto con los jugadores así se los dijo, que deben ir por más títulos.

"Les agradecí, pero eso ya es historia y queremos ir por más. Nos tiene que servir de base para buscar más, es mensaje de la directiva, este club busca la excelencia", aseguró.

"Buscar más títulos, buscar ganar, tenemos Copa y Liga, así que buscaremos ganar la copa y clasificar a Liguilla para buscar el campeonato".

Mohamed reafirmó que firmará por dos años para seguir con el Monterrey, aunque irá evaluando cómo se siente torneo otras torneo.