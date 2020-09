Apunta al Clásico

Su oportunismo en el área rival le ha dado campeonatos al Monterrey, aunque recientemente sus fallas cerca de su portería le han quitado puntos a los Rayados que están lejos de los primeros puestos en el Torneo Guardianes 2020.

De Nicolás Sánchez se ha hablado mucho en las últimas semanas, él mismo confiesa que no vive su mejor nivel y es consciente que hasta del cuadro titular pudo haber salido, pero en el Clásico Regio 124 quiere mostrar su mejor versión.

En entrevista con Grupo REFORMA, el defensa central y uno de los capitanes del equipo de Antonio Mohamed advierte que el sábado en el Estadio BBVA volverá a ser el Nico que da y no el que quita.

¿Cómo te sientes actualmente?

"Me siento bien. Obviamente que me gustaría vivir siempre a tope, como en el año 2019, pero eso no es la realidad. Esto es parte del futbol, me toca afrontar este momento. Lo afronto con entereza, con personalidad".

Según tu autocrítica, ¿qué debes mejorar?

"La autocrítica es mía, me la guardo para mi y no le voy a demostrar a nadie mi debilidad. Estoy trabajando para volver a mi mejor versión".

¿Qué te ha dicho Antonio Mohamed?

"´El Turco´ siempre me brindó su confianza, siempre, no solamente en este momento que se me critica, sino en un primer momento cuando llegué, cuando él volvió al club. Si hoy estoy dentro del equipo es porque él cree que es lo mejor para el club".

Por lo que has dado, ¿te parecen injustas las críticas?

"No, porque no es la primera vez que me pasa, esto es parte del futbol y hoy me agarra a una edad ya maduro en que no me las sé todas. Me duele pasar un momento en el cual no estoy en mi mejor nivel, pero tampoco me voy a pisotear o me voy a dejar pisotear".

Si no mejoras, pudieras ir a la banca...

"No me pongo ciego con los grandes momentos, tampoco me nublo ahora que no estoy en mi mejor nivel. Trato de mejorar, sé que hoy me toca estar adentro y en algún momento me tocará estar afuera, como ya me ha tocado y aprender".

¿Cuál es tu mensaje a quien te apoya y quien te critica?

"La afición es una sola y el mensaje es que sigan confiando en nosotros, que apoyen como lo hacen siempre, esta vez desde casa lamentablemente, pero esperemos que sea el único Clásico que juguemos con el estadio sin ellos y que vamos a dar todo".

¿Cómo llegan al Clásico?

"Como lo veo siempre, que poco interesa en los Clásicos o poco marca cómo llega cada equipo. Los Clásicos yo los veo como un partido a parte, como si fuera un torneo aparte en donde se juega más que tres puntos, en donde el equipo ganador sale muy beneficiado con ese extra que te da ganar el Clásico para lo que viene".