Apuestan a reducir muertes por Covid

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó ayer que ante el repunte de casos de Covid-19 la prioridad es disminuir el ritmo de fallecimientos por la enfermedad.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, exhortó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención de contagios y expresó su confianza en que no será necesario recurrir a "medidas disciplinarias" como las adoptadas en diversos países de Europa por el aumento de nuevos casos de Covid-19

"Yo tengo un parámetro, que es el que me importa más de todos. No solo es si tenemos capacidad para atender enfermos, desde luego que eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios; lo que más, más, más me importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos", indicó.

"Y en eso vamos mejorando, ahí no tenemos todavía una situación de alarma, ha ido bajando el número de fallecidos. Tiene que ver con una serie de factores, no sólo con el que esté disminuyendo la intensidad de la pandemia, tiene que ver con mejor atención cada día a los enfermos o afectados por la pandemia".

Cuestionado sobre la situación en Chihuahua, en donde se registra un incremento acelerado de nuevos casos de Covid-19, indicó que la atención de la enfermedad en la entidad será reforzada.

Indicó que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer; el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; el director del IMSS, Zoé Robledo, y el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, trabajan en conjunto para brindar apoyo a la entidad.

"Chihuahua tiene 61 por ciento de ocupación con ventilador y el director del Seguro y el doctor Alcocer y el doctor Hugo López- Gatell ya están trabajando, y el director del Insabi, para ir a Chihuahua y estar pendientes, reforzar en el caso de Chihuahua. Estamos buscando fortalecer la atención, no confiarnos en ningún caso", señaló.

PANDEMIA LARGA

Por su parte, López-Gatell, reiteró que desde un inicio se consideró que en México se registraría una pandemia larga.

"El horizonte de tiempo trazado incluyó al menos hasta octubre la duración del primer ciclo epidémico y también incluimos el escenario de que al llegar octubre tendríamos un cambio en la intensidad epidémica", apuntó.