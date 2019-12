¡Apuesta rojinegra!

Ignacio Jeraldino se asume como un garantía de gol, justo lo que le urge al Atlas con miras al Clausura 2020.

El chileno fue presentado ayer por el presidente Pedro Portilla como el "9" rojinegro para el próximo torneo.

"Me caracterizo por generar movilidad, estar cerca del área para hacer goles con mucha técnica. Mi objetivo es pelear arriba, aportar al equipo para correr por todos los balones, y los goles van a llegar sí o sí", afirmó el andino.

"Agradecido de se hayan fijado en mí, que hayan ido a Santiago a conocerme. Me agradó que el club es como una familia, y también me hablaron del proyecto a futuro que se tiene. Si el club te trata como familia, y no individualmente, es el equipo el que gana".

El puesto de atacante ha sido un dolor de cabeza para el Atlas, con desfile de nombres como Fidel Martínez, Jefferson Duque, Gonzalo Bergessio, Luis Neri Caballero, Octavio Rivero y Facundo Barceló, entre otros.

Los dos últimos goleadores referentes de Atlas son una parte de su pasado muy lejano. Robert de Pinho aparece como el mejor con 32 anotaciones en el Clausura y Apertura 2004. Le sigue, Bruno Marioni, quien en dos etapas, entre 2007-2008 y 2009, registró 18 anotaciones.

Ahora, Jeraldino viene de una temporada productiva con el Audax Italiano de su país con el que anotó 11 goles en 22 partidos.

El delantero reportará lo antes posible con el resto del primer equipo en Querétaro, para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de Leandro Cufré.

Portilla destacó la facilidad con la que se hizo la operación, producto del deseo del jugador de venir a México.

"Es un jugador de características ofensivas, que además del gol tiene sacrificio y la garra que buscamos en esta institución. Ignacio siempre mostró interés en venir a Atlas, lo ve como un paso importante en su carrera, y eso para nosotros es fundamental", aseguró.