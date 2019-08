Apuesta por televisión abierta

Ciudad de México.-

De acuerdo con el productor y director Billy Rovzar, aunque la audiencia de la televisión abierta ha bajado, sigue siendo uno de los mayores medios de comunicación y entretenimiento de las personas.

"La tele ha bajado, pero sigue metiendo cuatro o cinco millones en un programa al día, ahorita que tuvimos a 'Amar a muerte' en el canal 2, estás hablando de cuatro a cinco millones de personas diarias de lunes a viernes, eso no lo logra nadie, ni el más influencer del mundo", dijo Rovzar en entrevista.

FUERZA PRESENTE

Los servicios particulares que ofrecen las plataformas digitales como Netflix, de poder ver el contenido televisivo cuando quieras y en donde sea, aunado a otros factores, impactaron en el nivel de audiencia de la televisión abierta, pero para el fundador de la casa de producción de televisión y cine Lemon Studios, la televisión sigue teniendo fuerza.

"Antes paraba el país, eso es lo que ha cambiado, o sea sigue siendo la más grande la televisión abierta, pero antes cuando alguien salía, por ejemplo en 'Siempre en domingo', el país entero estaba viendo a quien iba a presentar Raúl Velazco y si tú entrabas a ese programa, salías y cantabas te hacías famoso de la noche a la mañana. Hoy en día ya no hay eso pero sigue habiendo fuerza".

BUSCAN LO BIEN HECHO

Y esa fortaleza también la tiene el teatro, recalcó el productor, ya que si la gente va, sólo va a ver las cosas bien hechas.

"La gente no va a las obras que no les gustan, va a las obras que le ofreces algo diferente, algo divertido, algo interesante. ¡Ojo! No tienes que hacer comedia para que la gente regrese, si vas a hacer drama, haz un drama bien hecho".

A comparación del cine, Billy considera que la ventaja del teatro es que está vivo, es por eso que nunca tendrá el mismo impacto una película que una puesta en escena.

"Una película va a ser lo mismo cada vez que la vayas a ver, el teatro no y esa es la gran magia, no hay función igual.