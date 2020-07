Apuesta por mezcla musical

Camila Fernández apostó por la creatividad y ganó con el resultado de su videoclip de "No Te Vas".

Esta producción videográfica, para el nuevo sencillo de la tapatía, fue conceptualizada por la casa productora Soy Luciana, con sede en Jalisco, misma que le presentó la idea, que fue plasmada solamente con ilustraciones animadas.

"Me impresionó lo que hicieron en el equipo de Santiago (el director). Salgo yo dormida, también muestro el corazón, tiene mucho movimiento. Cuando lo vi terminado quedé encantada, se ve increíble.

MARIACHI Y URBANO

"Ese corazón sí me representa, es como el mío, honesto, real; tiene muchos símbolos el video: están las dos Fridas con mi cara, es mi homenaje a una de las mujeres que más admiro, una mujer fuerte, exitosa, que trascendió. Y estoy yo cantando esta fusión de mariachi con urbano", precisó Camila, quien es conocida por ser hija de Alejandro Fernández.

La "potrilla" o "potrillita", como le escriben en diversas redes sociales a la gemela de América Fernández, mezcló lo regional con lo urbano en esta nueva propuesta, que, curiosamente, ya tenía más de un año grabada.

Y aunque no es totalmente biográfica, la cantante sí le integró parte de sus experiencias personales a la letra.

"Ya me urgía que saliera esta canción, quería mostrar más de mí, que me vieran con un trabajo más maduro. Tiene un poco de mí y de otras historias.

"Esta canción está desde hace un año, la hicimos en Los Ángeles, y no tiene nada que ver con esta cuarentena, porque en el encierro salieron otras canciones, muchísimas, pero esas son para más adelante".

APOYANDA Y PROTEGIDA

La también hermana de Alex, Valentino y Emiliano comentó que se ha sentido muy apoyada y protegida por su familia en su aventura musical como intérprete.

Aunque se especula sobre rivalidades con el primogénito del Potrillo, aseveró que no es así.

"Mi filosofía de vida, y que he aprendido en mi familia, es que nunca hay que dejar de aprender. Hay que disfrutar lo que hacemos. No hay nada de rivalidad con mi hermano, al contrario, nos apoyamos, él me pide consejos a mí y yo a él. Yo me siento feliz con su éxito y él con el mío", enfatizó.

ENAMORADA

Muy enamorada de su novio, Francisco Barba, Camila dijo que no ha pensado en matrimonio con él, pero que no lo descarta.

"Es mi fan número uno, no me cela para nada y no tienes idea de lo bien como nos llevamos. Es el mejor novio, súper lindo, me apoya, le encantan las canciones.

"Nos conocemos desde hace mucho, no es de que ahora empecé la relación con él. Si se da (el matrimonio) ahora o no es lo que Dios quiera, yo no me cierro a nada".