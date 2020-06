Apuesta por la variedad

A Kalimba le gusta la fiesta, el ritmo, la intensidad y por eso anticipa mucho movimiento para su próximo álbum de estudio.

El cantante y compositor ya está encaminado en la producción su octava producción discográfica, en la que vislumbra amplia variedad interpretativa de la mano de realizadores eclécticos.

"Estoy planeando canciones con Ettore Grenci, con quien había trabajado en Mi Otro Yo, y que había hecho canciones para OV7, como ´Shabadabadá´.

"También con Los Lagos estamos haciendo una canción y con Los Kamikazes", adelantó el OV7.

Y tal como lo acaba de hacer en "Una Canción Así", en donde suena a urbano, el artista contempla continuar con este género.

"En todos mis discos he probado con el ritmo, y aprovechando la ola de música urbana, me subo, me trepo porque me ha gustado mucho", enfatizó.

"El Negro" grabó el videoclip del remix de "Una Canción Así" junto con Akapaellah en Guatapé, situado a 40 minutos de Bogotá, y las imágenes con Juan Magán fueron tomadas en San Juan de Puerto Rico e integradas al material. Éste se se estrenó hace unos días.

Y sobre la polarización que hay con el reggaetón, el hip hop y el urbano en castellano, Kalimba Marichal co