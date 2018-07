Apuesta Liga Mx por juegos dominicales

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jornada 2 del Apertura 2018 tiene la particularidad de tener más encuentros en domingo que en sábado. Serán cuatro los duelos para mañana, mientras los enfrentamientos de hoy serán solo tres.

Por mucho tiempo, el sábado ha sido el día predilecto para la Primera División de México. Incluso, es tan codiciado que durante varios torneos se prefería empalmar dos o tres juegos a la misma hora, que cambiarlos a otro día del fin de semana.

Sin embargo, la entrada de nuevas televisoras con los derechos de transmisión de los clubes mexicanos ha traído un cambio significativo para este certamen. Equipos como Tigres, León, Xolos o Lobos BUAP tendrán que probar con el domingo como el día para algunos de sus partidos de local.

El Apertura 2018 es uno de los torneos con mayores modificaciones de día y horario de los conjuntos de la Liga MX. Una fase experimental para que los dirigentes decidan cuáles son los mejores para el aficionado, el televidente y sus propios intereses, ya que buscan no juntar juegos a la misma hora.

Desde la Jornada 15 del Clausura 2014 no se jugaban cuatro cotejos en domingo. En dicha ocasión se disputó el Toluca vs León, Puebla vs América, Chivas vs Morelia y Santos vs Atlante.

Para este certamen no será la única ocasión que pase esto. La Jornada 7 y Jornada 13 también tienen cuatro enfrentamientos programados en domingo.

Los duelos de mañana serán el Pumas vs Necaxa, Lobos BUAP vs Veracruz, Tigres vs Xolos y León vs Monterrey.