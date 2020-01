Apuesta al sapo

Fernando Carrillo dice que fumar 5-MeO-DMT, mejor conocida como sapo, ha sido una de las experiencias de vida más sanadoras que ha tenido y por ello se asoció con un amigo médico alternativo en Tulum para ofrecer la experiencia a quien desee cambiar su vida.

El sapo es una sustancia psicotrópica obtenida del veneno de una especie de sapos que vive en Sonora, el Bufo Alvarius. Cuando se cristaliza puede ser fumada y ofrece una experiencia alucinógena que, muchos afirman, resulta medicinal.

UNA O DOS VECES

EN LA VIDA

De hecho, en Sonora los seris la han utilizado históricamente acompañada de cantos y rituales, pero de algunos años para acá ha obtenido popularidad internacional.

Fernando, que se ha tomado muy en serio el papel de esta sustancia, opinó que debe realizarse una o dos veces en la vida.

"¿Quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque las pastillas prescritas esas sí están increíbles (sarcasmo), es la epidemia más grande que vive EU lamentablemente, eso sí es grave para mí, pero de repente a medicinas alternativas las quieren llamar drogas".

LO RECOMIENDA

En cuanto a su experiencia personal, compartió: "Esto es una experiencia, un tratamiento que dura 20 minutos aproximadamente en los que tendrás una regresión que quiero que vengan y vivan. Desde que la experimenté vivo más tranquilo, más feliz, vivo sin agobios, sin problemas, he aprendido que en la vida gana el que más ayuda y no el que más acumula, no tengo necesidad de acumular más y me gustaría darles experiencias a nuevas generaciones, por eso invertí y me asocié con el doctor Alvarius y lo que queremos es ayudar, de hecho lo regalamos".

"No me duele nada, me siento increíble, 50 es un buen de años y la verdad es que no me siento de esta edad, me siento en el mejor momento de mi vida, me siento muy orgulloso", dijo y agregó que espera resolver este año los problemas legales en torno a su hijo.