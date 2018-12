Apuesta a estabilidad en fuentes de empleo

De impostores y engañabobos fueron calificados quienes encabezados por Heriberto Urbina denostaron en contra del grupo que retomó las riendas del SIAMAR que representa Alberto Lara Bazaldúa, quien asegura que "somos los que representamos la estabilidad laboral".



"Todo lo que han dicho esos señores no son más que una sarta de mentiras y ahora bien, preguntamos en dónde trabajan ellos, lo que sí sabemos es que llegaron al sindicato y dieron un albazo y entraron con violencia en su momento y si ellos tuvieran la razón en lo que dicen, estarían donde ahora nosotros estamos", agregó.

Ellos mismos reconocen que es una toma legal y oficial la que tenemos y bueno no pueden estar de acuerdo en eso, pero también es cierto que esta es la casa de nosotros y aquí el extraño no soy yo, son ellos y si hablan de tantas cantidades de dinero por mes, ese dinero entonces ellos lo manejaban y tendríamos que tener 500 mil trabajadores y eso no es cierto y yo nunca alcancé a ver reunido tanto dinero del que hablan ingresa al sindicato, indicó Alberto Lara.

En entrevista declaró que todo lo dicho por ellos son aberraciones y tratan de hacernos ver que entramos a la sede sindical quebrando cristales y no fue así sino que fueron ellos mismos los que lo hicieron en su momento, fueron los que destruyeron el sindicato y por tanto lucen totalmente patéticos al hacer declaraciones sin fundamento.

No son más que unos títeres, ahí atrás de ellos hay alguien que los mueve porque ellos no tienen ni la capacidad ni la organización suficiente para actuar por sí mismos y bueno no son más que seis personas y nosotros somos miles que le apostamos a la estabilidad en las fuentes de empleo con las que tenemos una relación laboral, puntualizó Lara Bazaldúa.

Despejan las dudas

