APTIV y KEMET sin lunes libre

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de que organismos empresariales como Coparmex y Canaco hicieron un llamado a sus agremiados para sumarse al paro nacional ´Un Día Sin Mujeres´, empresas trasnacionales como cadenas comerciales y plantas maquiladoras operaron con normalidad, y en el caso de Ciudad Victoria serían dos mil 300 trabajadoras las que acudieron con normalidad a las plantas de APTIV 1 y 2 y KEMET este lunes.

"Las maquiladoras en donde tenemos presencia que son APTIV y KEMET y ya están trabajando normalmente, en la maquiladora de KEMET se les está dando la comida a las trabajadoras y todas están trabajando, tanto en APTIV como KEMET", señaló la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras de Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez.

Cabe mencionar que en las plantas de APTIV ubicadas la primera al poniente del bulevar Adolfo López Mateos, y la segunda en el parque industrial ´Nuevo Santander´ carretera salida a Soto la Marina, los empleadores hicieron algunas actividades como la rifa de almuerzos para un reducido grupo de las trabajadoras, sin embargo, ambos turnos diurnos se realizaron con normalidad a diferencia del sector público.

"Porque en Gobierno las están amparando, les van a pagar el día, pero aquí a las trabajadoras no tenemos fundamento para pedirle a las empresas que les paguen el día porque no están protegidas por ninguna autoridad, ni ante la ley ni ante nada, estamos completamente desprotegidas y nada más serían las que decidan faltar pero que no se les pagaría el día", insistió Zúñiga Vázquez.

En las plantas 1 y 2 de APTIV Victoria son dos mil empleadas, mientras que en KEMET apenas alcanzan las 300. "Están trabajando normalmente todas las compañeras", recalcó la dirigente sindical de maquiladoras.