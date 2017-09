Aprueba PAN "Frente" con PRD y MC para 2018

Cd. de México.- Con el voto de Margarita Zavala y de Cecilia Romero, que habían puesto reparos a la negociación, la Comisión Permanente del PAN respaldó el frente amplio opositor con el PRD y Movimiento Ciudadano.



Una única abstención se registró en la mesa del tercer piso de la sede partidista, la de la senadora Adriana Dávila; el resto de los asistentes votó a favor.



Los panistas avalaron un figura denominada frente no electoral en virtud de que no es es posible registrar aún un frente o una coalición ante el árbitro electoral.



La ex candidata mexiquense Josefina Vázquez Mota votó y se retiró de la sesión, a la que también asistieron los Gobernadores de Chihuahua y Guanajuato, Javier Corral y Miguel Márquez, respectivamente.



Apenas ayer, el Consejo Nacional del PRD avaló empujar un frente amplio democrático y también lo hizo hoy Movimiento Ciudadano.