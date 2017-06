Aprueban reformas Anticorrupción de Moreira

Entre gritos de "sí se pudo, sí se pudo", jóvenes y mujeres que momentos antes abucheaban las intervenciones de diputados de oposición, festejaron la votación de 16 votos a favor y seis en contra, en un recinto vigilado por policías estatales y agentes de la Procuraduría de Justicia.



Aunque faltaron tres diputados a la sesión, entre ellos Verónica Martínez, la dirigente estatal del PRI, la propuesta del Gobernador alcanzó los votos suficientes, dos terceras partes del pleno, para conseguir las reformas a la Constitución.



A la sesión acudieron integrantes de la Alianza Anticorrupción, entre ellos el ex Alcalde panista Rosendo Villarreal, quienes fueron "mayoriteados" por lideresas priistas y jóvenes de la estructura tricolor.



A la hora de la votación, los representantes de la Alianza se retiraron del Congreso sin manifestar su rechazo.



La Alianza Anticorrupción Coahuila advirtió que para elaborar el paquete de leyes, no se realizaron foros de consulta ciudadana, ni se tomaron en cuenta otras opiniones.

También señaló que la iniciativa del Gobernador Rubén Moreira no combate la corrupción y propicia la impunidad, mismos señalamientos de los diputados de oposición.



"No estamos en contra de estas reformas", dijo Sergio Garza Castillo, de la UDC, "queremos que estas leyes se fortalezcan".



Luego de la votación en general, donde el paquete quedó aprobado, los diputados locales discutieron artículos en particular, donde las iniciativas del PAN tuvieron la misma suerte, recibieron la negativa de la mayoría priista por 16 votos contra 6.



Para la sesión, se ordenó cerrar las puertas de la sala principal, de modo que las butacas quedaron vacías, y los asistentes debieron ocupar la planta alta, que, con sus 110 bancas, por momentos fue insuficiente para quienes atendieron el evento.