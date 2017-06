Aprueban reforma de justicia criminal

Terry Canales Representante ”En Texas, al ritmo que vamos, íbamos a lanzar a un millón de pobres en la cárcel cada año por no pagar multas, recargos y honorarios derivados de los casos judiciales”

Edinburg, Tx.

La Cámara de Representantes aprobó una reforma radical al sistema de justicia criminal a través de la medida HB 351.

El Proyecto de Ley 351 está enfocado en acabar con una injusticia de décadas que, cada año, provoca el encarcelamiento de cientos de miles de personas por el hecho de ser demasiado pobres para pagar multas de tránsito y otros delitos menores tipificados como Clase C.

De acuerdo con su autor, el representante Terry Canales representa una “reforma radical” del sistema de justicia penal del estado.

“En Texas, al ritmo que vamos, íbamos a lanzar a un millón de pobres en la cárcel cada año por no pagar multas, recargos y honorarios derivados de los casos judiciales”, explicó el legislador Demócrata del Distrito 40 de la Cámara.

“Tenemos demasiadas personas de todo el estado que están luchando para pagar el alquiler y los víveres, luego son encarcelados por los delitos más pequeños, tales como infracciones de tráfico”.

Para los delitos menores de Clase C, no hay tiempo de cárcel y la multa está limitada hasta 500 dólares. Pero una persona puede ser encarcelada por no pagar las multas, y otros costos relacionados, como la omisión de comparecer ante el tribunal.

Canales agregó que son los contribuyentes quienes terminan pagando más por los costos asociados con las personas que están en las cárceles locales por delitos menores.

“La HB 351 ofrece una manera mucho mejor para los delincuentes menores de pagar su deuda con la sociedad sin ponerlos tras las rejas”.

Canales es el autor principal de la HB 351, mientras que el senador Juan “Chuy” Hinojosa, Demócrata de McAllen, es el principal patrocinador de la legislación en el Senado.

Hinojosa, está de acuerdo con la necesidad de la legislación de Canales. “Nuestro sistema actual es contraproducente y atrapa a las personas en un ciclo de deuda cuando no pueden pagar sus multas de tráfico y otras multas de bajo nivel. Nuestra actual sistema también conduce a suspensiones de licencia y órdenes de arresto”.

En 2015, las multas en más de 677 mil casos fueron satisfechas a través del encarcelamiento y más de 230 mil no pudieron renovar su licencia de de conducir vencidas hasta que sus multas y honorarios fueron pagados.

“HB 351 permite a los tribunales preguntar sobre la capacidad del acusado para pagar durante la sentencia”, explicó Hinojosa.

Después de hacer esa determinación, los tribunales podrían reducir o condonar las multas y los costos y ofrecer el servicio comunitario como una alternativa. En 2015, los jueces resolvieron casos de multa con sólo el 1.3 de servicio comunitario.

La HB 351 busca poner el tiempo y los recursos del sistema de justicia a un uso más eficiente, haciendo que la gente rinda cuentas mientras ahorra dinero y aumenta la seguridad pública.





En 2015, las multas en más de 677 mil casos fueron satisfechas a través del encarcelamiento

A SABER:

>“La HB 351 ofrece una manera mucho mejor para los delincuentes menores de pagar su deuda con la sociedad sin ponerlos tras las rejas”