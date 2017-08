Aprueban instalación de casillas para votaciones

Edinburg, Tx. - El Departamento de Electoral recibió luz verde para la instalación de casillas para las votaciones del 7 de noviembre. Los sitios de votación estarán abiertas de 7:00 a 19:00 horas durante la votación anticipada y el día de la elección general, según dio a conocer Yvonne Ramón, titular de la dependencia.

Tanto el Secretario de Estado de Texas como la Corte de Comisionados del condado de Hidalgo dieron su aprobación

Extender el horario durante el proceso de votación, tendrá un costo cercano a los 121 mil dólares y, aunque las ciudades de Edinburg y Weslaco dijeron que ayudarían a cubrir el costo adicional de las elecciones en sus ciudades, la Junta de Comisionados votó a favor de cubrir el costo total.

“No creo que sea justo penalizar a la Ciudad de Edinburg simplemente porque señalaron el asunto”, dijo el juez Ramón García. “Creo plenamente que debemos aprobar la cantidad de 120 mil 888 dólares y permitir a nuestros a cada uno de nuestros votantes la oportunidad de emitir su sufragio en el lugar de votación de su elección”.

Representantes de la ciudad de Edinburg habían llamado la atención sobre los planes para que algunos centros de votación permanezcan abiertos más tiempo que otros, sobre la base de las últimas tendencias de votación.

El comisionado del Precinto 4, Joseph Palacios, señaló que, con las elecciones en todo el condado, los votantes de una ciudad en particular no necesariamente serían residentes de esa ciudad y no votarían en las elecciones de esa municipalidad.

“Aunque el Anexo de Edinburg está ubicado en la Ciudad de Edinburg - los votantes que emiten sus votos en esa ubicación vienen de todas las áreas del condado”, observó Palacios. “Hay algo de ambigüedad en eso”.

En las elecciones pasadas, los electores pudieron votar en el sitio más conveniente para ellos durante la votación temprana, pero deben ir a su lugar de votación asignado el día de la elección general. Con el programa piloto de todo el condado, los votantes podrán votar en las ubicaciones más conveniente para ellos el día de las elecciones, así como durante la votación anticipada, dijo Ramón.

“Esto resultó ser muy favorable para los votantes del condado de Hidalgo, porque además de poder votar en cualquier lugar de votación el día de las elecciones, durante la votación temprana, también tendrán un adicional de tres horas cada día para emitir su voto”, dijo Ramón.